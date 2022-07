Antworten zum Elefantentod in Zürich – Sterben auch in anderen Zoos Elefanten am Herpesvirus? Innert nicht einmal eines Monats sind im Zoo Zürich drei junge Elefanten gestorben. Was läuft dort schief? Und wie gefährdet sind die verbleibenden fünf Tiere? Sechs Fragen, sechs Antworten. Hélène Arnet

Mutter Indi nimmt Abschied von ihrer toten Tochter Omysha. Foto: Zoo Zürich/Nicole Schnyder

Am 29. Juni ist der zweijährige Elefantenbulle Umesh an einem für Elefanten typischen Herpesvirus gestorben. In der Nacht auf den 11. Juli erlag seine achtjährige Schwester Omysha derselben Krankheit, und am letzten Samstag auch noch die fünfjährige Ruwani. Was läuft schief im 2014 eröffneten Kaeng-Krachan-Elefantenpark?