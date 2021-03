Budgetabstimmung in Seuzach – Steuererhöhung erneut abgelehnt Der Gemeinderat von Seuzach scheitert erneut mit seiner Steuererhöhung. Nun sinken die Steuern sogar – wegen der Solidarität der Sekundarschule. Jonas Gabrieli UPDATE FOLGT

Die Gemeinde Seuzach aus der Vogelperspektive. Foto: Madeleine Schoder

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Heute hat die Gemeinde Seuzach an der Urne ein Budget für das Jahr 2021 beschlossen. Die Mehrheit der Stimmberechtigten, 61,5 Prozent, entschied sich für den Variantenantrag. Somit beträgt der Steuerfuss der Politischen Gemeinde weiterhin 83 Prozent. Per Ende 2021 sieht das Budget einen Aufwandüberschuss von rund einer Dreiviertel Million Franken vor.

Der Gemeinderat hatte für den Hauptantrag geworben, dieser sah eine Erhöhung des Steuerfusses auf 89 Prozent vor. Er scheiterte damit, nur 41,4 Prozent unterstützten seinen Vorschlag. Bei der Stichfrage entschied sich ebenfalls eine Mehrheit von 58,6 Prozent für den Variantenantrag. Die Stimmbeteiligung betrug 52,3 Prozent.

Insgesamt sinken die Steuern in Seuzach durch den heutigen Entscheid an der Urne um zwei Prozentpunkte, von 101 auf 99 Prozent. Denn die Sekundarschulgemeinde hatte ihre Steuern aus Solidarität gegenüber der Politischen Gemeinde um zwei Prozentpunkte gesenkt, um so die geplante Steuererhöhung etwas abzufedern.

Auf Gemeindeversammlung verzichtet

Der Gemeinderat wollte mit der nun gescheiterten Erhöhung die zunehmende Verschuldung stoppen. Die Gemeinde würde durch Sparmassnahmen massiv an Identität, Attraktivität und Standortqualität verlieren, begründete der Gemeinderat seinen Beschluss. Sämtliche Ortsparteien sowie die Rechnungsprüfungskommission unterstützten die Steuererhöhung. Auf eine Gemeindeversammlung verzichtete der Gemeinderat, weil die Durchführung einer Corona-konformen Versammlung teuer gewesen wäre.

Der Variantenantrag, also der bisherige Steuerfuss, ist bei einer Urnenabstimmung zum Budget gesetzlich vorgeschrieben, damit die Bürgerinnen und Bürger eine Wahl haben. Die Interessensgemeinschaft (IG) pro Seuzi hatte im Vorfeld der Abstimmung dafür geworben und 3700 Flyer an alle Haushalte verschicken lassen. «Der Gemeinderat weigert sich, den Sparauftrag der Steuerzahler auszuführen», kritisierte die IG unter anderem.

Erste Erhöhung war bereits gescheitert

Denn der erste Voranschlag war an einer Versammlung im Dezember mit 60 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt worden. Damals hatte der Gemeinderat eine Steuererhöhung um insgesamt fünf Prozentpunkte beantragt. Das Budget war trotz Unterstützung sämtlicher Ortsparteien sowie der Rechnungsprüfungskommission durchgefallen.

Dass der Finanzhaushalt in den letzten Jahren aus dem Lot geraten ist, hat verschiedene Gründe. So ist die Steuerkraft in der Gemeinde gesunken, während gleichzeitig die gebundenen Kosten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales seit 2016 um 3,3 Millionen Franken – oder 14 Seuzacher Steuerprozente – gestiegen sind. Zuvor, von 2012 bis 2016, hatte die Gemeinde den tiefsten Gesamtsteuerfuss in der Region Winterthur mit 84 Prozent.