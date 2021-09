Budget 2022 Wiesendangen – Steuerfuss soll stabil bleiben Die Wiesendanger Gemeindebehörden beantragen einen gleichbleibenden Steuerfuss von 90 Prozent. Die finanzielle Situation der Gemeinde sei solide. Fabienne Grimm

Die Wiesendanger Steuerzahler können aufatmen: Der Steuerfuss soll gleich bleiben. Foto: Madeleine Schoder

Trotz anhaltender Pandemie und einem budgetierten Minus von rund 764’000 Franken sieht der Gemeinderat davon ab, die Steuern im Jahr 2022 anzuheben. Er beantragt einen gleichbleibenden Steuerfuss von 27 Prozent. Noch im letzten Jahr hatte er aufgrund steigender Gesundheitskosten eine Erhöhung um 2 Prozentpunkte beantragt. Die Gemeindeversammlung lehnte eine Steuererhöhung jedoch klar ab.

In diesem Jahr erwartet der Gemeinderat Einnahmen von 25,4 Millionen Franken und Ausgaben von 26,2 Millionen Franken. Der daraus resultierende Aufwandüberschuss soll dem Eigenkapital belastet werden. In der Finanzplanung rechnet der Gemeinderat in den nächsten Jahren aber dennoch mit einem stabilen Eigenkapital von über 40 Millionen Franken, wie er in einer Mitteilung schreibt. Allerdings werde sich das Nettovermögen der Gemeinde reduzieren. Er betrachte die finanzielle Situation der Gemeinde aber weiterhin als sehr solide.