Budget 2021 Zell – Steuerfuss soll stabil bleiben Der Zeller Gemeinderat beantragt im Dezember einen gleichbleibenden Steuerfuss von 118 Prozent. Die Ausgangslage sei solid. Rafael Rohner

In der Gemeinde Zell sind grössere Ausgaben geplant, etwa für den Hochwasserschutz am Zellerbach. Foto: Marc Dahinden

Trotz Pandemie und grosser Ausgaben in den nächsten Jahren will der Gemeinderat Zell den Steuerfuss nicht anheben. Stattdessen soll das Nettovermögen bis Ende 2024 abgebaut werden. Das Gremium rechnet bis dahin mit einer Nettoschuld von 6 Millionen Franken. «Unter diesen Voraussetzungen kann noch mit einer stabilen Steuerbelastung gerechnet werden», heisst es in einer Mitteilung. Die Ausgangslage sei solid.

Der Gemeinderat beantragt an der Versammlung vom 30. November daher einen gleichbleibenden Steuerfuss von 118 Prozent. Dies bei einem Ertragsüberschuss von 420’900 Franken und einem Gesamtaufwand von 39,9 Millionen Franken.

Die grössten Haushaltrisiken sieht die Gemeinde aktuell bei einem konjunkturellen Einbruch, tieferen Grundstücksgewinnsteuern oder ungünstigen gesetzlichen Veränderungen.