Gemeindeversammlung in Altikon – Steuern bleiben stabil Der Gesamtsteuerfuss der Gemeinde Altikon liegt auch in diesem Jahr bei 114 Prozent. Eine Strassensanierung führte dafür zu Diskussionen. Fabienne Grimm

Die 34 anwesenden Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung Altikon genehmigten alle traktandierten Geschäfte ohne Gegenstimmen. Archivfoto: Marc Dahinden

Anlässlich der Gemeindeversammlung der Gemeinde Altikon vom Sonntagabend fanden 34 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihren Weg in die Mehrzweckweghalle Altikon, wie Gemeindeschreiber Peter Kägi auf Anfrage sagt.

Die Anwesenden stimmten dem Budget wie auch dem Steuerfuss ohne Gegenstimmen zu. Damit bleibt der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Altikon auch in diesem Jahr bei 92 Prozent. Der Gesamtsteuerfuss, der auch die Steuerabgaben an die Sekundarschulgemeinde Rickenbach beinhaltet, liegt bei 114 Prozent. Gemäss Budget soll per Ende 2022 ein Minus von rund 215’000 Franken resultieren.