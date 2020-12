Abstimmung in Gachnang – Steuern erhöhen oder belassen? Am Sonntag entscheidet Gachnang über Budgets und Steuerfüsse. Im Vorfeld kursiert ein Flugblatt. Darin werden die Stimmbürger aufgefordert, das Budget der Primarschule abzulehnen. Nina Thöny

Die Gemeinde Gachnang entscheidet am Sonntag Corona-bedingt an der Urne über ihre Budgets. Foto: Madeleine Schoder

Corona verändert viel. In Gachnang etwa wurde die Gemeindeversammlung wegen der Pandemie abgesagt. Die Stimmberechtigten entscheiden am kommenden Sonntag stattdessen an der Urne über verschiedene Vorlagen: die Budgets der politischen Gemeinde und der Primarschule, eine Einbürgerung und eine Ersatzwahl für die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission.

Wie die «Thurgauer Zeitung» am Freitag berichtete, hat sich in Gachnang Widerstand formiert gegen das Budget der Primarschulgemeinde. Diese will ihre Steuern um acht Prozentpunkte auf 70 Prozent erhöhen. Einwohner Bruno Wenk und zwei Mitstreiter verteilten Flugblätter in die Briefkästen mit der Überschrift «Steuererhöhung trotz Millionengewinn!». Sie fordern die Bevölkerung dazu auf, das Budget abzulehnen.