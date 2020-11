Budgets in Seuzach – Steuern sollen um fünf Prozent steigen Der Seuzemer Gemeinderat will den Steuerfuss um sieben Prozentpunkte erhöhen. Ein Teil der Steuererhöhung könnte aber durch die Sekundarschulgemeinde abgefedert werden. Jonas Gabrieli

In Seuzach will der Gemeinderat die Steuern erneut erhöhen. Foto: Madeleine Schoder

Die Politische Gemeinde Seuzach will ihren Steuerfuss per 2021 um sieben Prozentpunkte erhöhen. Dies geht aus dem beleuchtenden Bericht zur Budgetversammlung vom 7. Dezember hervor. Das Budget, das an der Versammlung präsentiert wird, sieht durch die Erhöhung einen Gewinn von über einer halben Million Franken vor.

Gleichzeitig will die Sekundarschulpflege Seuzach ihre Steuern um zwei Prozentpunkte senken, um so die Erhöhung ein wenig abzufedern. Dies geht aus der Weisung hervor, die für die Versammlung vom 25. November verschickt wurde. Bei Annahme der beiden Anträge würde der Gesamtsteuerfuss in Seuzach von 101 Prozent auf 106 Prozent steigen. Zum Vergleich: 2016 zahlte man in Seuzach noch 84 Prozent Gemeindesteuern.

«Keine Reserven, kein Sparpotenzial»

Sorge bereiten dem Gemeinderat die Kosten in den Bereichen Bildung, Gesundheit und soziale Sicherheit. «Hier ist der Kostenanstieg exorbitant», sagte Finanzvorsteher Marcel Fritz (SVP) an der Budgetversammlung vor einem Jahr. Vier wachsende Säulen auf einer Folie zeigten, dass die Ausgaben in diesen Bereichen in den letzten vier Jahren um 3,2 Millionen Franken zugenommen haben.

«Nicht nur Seuzach, sondern auch andere Gemeinden müssen der finanziell verschärften Situation mit Steuerfusserhöhungen begegnen.» Aus dem beleuchtenden Bericht zur Budget-Gemeindeversammlung

Im nun veröffentlichten Bericht heisst es: «Die ohnehin schon angespannte finanzielle Lage wurde mit der Corona-Krise und deren Auswirkungen in eine noch schwierigere Lage versetzt.» Einen übermässig starken Abbau bestehender öffentlicher Leistungen erachtet der Gemeinderat als ungeeignet, um der schlechten Finanzsituation zu begegnen. «Denn ein breites öffentliches Angebot dient als Grundlage für eine attraktive und lebenswerte Wohngemeinde.» Wegen des lange Zeit praktizierten Leitgedankens «Keine Steuern auf Vorrat» besitze Seuzach nun keine Reserven zur Abfederung mehr.

Aufgrund der bereits begonnenen Sparbestrebungen bleibe nichts anderes übrig, als den Ertragseinbruch mit der beantragten Steuerfusserhöhung von 7 Prozent abzufedern. «Nicht nur Seuzach, sondern auch andere Gemeinden müssen der finanziell verschärften Situation mit Steuerfusserhöhungen begegnen», heisst es im Bericht.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt das Budget samt Steuererhöhung zur Annahme.