Traditionsfirma aus Winterthur – Stewi will die Schweizer Wohnungen erobern Der Winterthurer Hersteller von Wäscheständern bringt nach 30 Jahren erstmals wieder ein neues Produkt auf den Markt. Dieses soll platzsparender sein – und vor allem stylisher. Jonas Keller

Der Wäscheständer Tomorrow soll bei Stewi ein neues Kapitel einläuten. Lorenz Fäh und Stephan Ebnöther haben die Firma 2017 übernommen. Foto: Marc Dahinden

Stewi stand einst für Innovation. Die damals neuartige Wäschespinne verbreitete sich ab den 1960er-Jahren von Winterthur aus im ganzen Land. Ihr Erfinder, der Tössemer Walter Steiner, gab sie günstiger an Familien mit Gärten an besonders belebten Strassen ab, um für sein Produkt zu werben. Stewi – der Name ist zusammengesetzt aus «Steiner» und «Winterthur» – wurde so bald schon zum Schweizer Inbegriff des Wäscheständers.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Davon leben wir noch immer», sagt einer der heutigen Besitzer, Lorenz Fäh. Neues kam indessen kaum noch von der Rudolf-Diesel-Strasse in der Grüze. «Die letzte wirkliche Neuerung liegt rund 30 Jahre zurück», so Fäh. «Seitdem wurde nur an bestehenden Produkten gefeilt.» Nun soll sich das ändern. «Tomorrow» – «Morgen» – heisst die neue Linie, die seit kurzem im Verkauf ist und mit der die Winterthurer Firma ihre Zukunft sichern will.