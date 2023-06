Kolumne Lomo – Stille im Rückzug Um Unfälle zu verhindern, müssen Elektroautos Geräusche machen. Der «Landbote»-Kolumnist sieht ein ehernes Prinzip in Gefahr. Johannes Binotto

Der Rasenmäher gehörte jahrzehntelang zu den Geräten, die laute Geräusche verursachen. Archivfoto: PD

Seit Juli 2019 dürfen Elektroautos nicht mehr so leise sein, wie sie könnten, sondern müssen Geräusche von sich geben, damit andere Menschen auf Strassen und Fahrrädern gewarnt sind und hören, dass ein Fahrzeug naht. Avas nennt sich das: Acoustic Vehicle Alerting System. So imitiert also das Elektroauto beispielsweise das Geräusch eines Verbrennungsmotors, über den der Wagen eigentlich gar nicht verfügt.

Die Regelung ist durchaus vernünftig. Wenn ich nur schon daran denke, wie oft ich als Fussgänger erschrocken bin, weil ganz unerwartet ein Elektrovelo in Töffgeschwindigkeit an mir vorbeigeschossen ist: Wenn du nicht überfahren wirst, dann erliegst du stattdessen einem Herzinfarkt.

Und trotzdem macht mir die Geräuschpflicht auch etwas Sorge, droht damit doch endgültig der Zusammenhang zwischen Klang und Körper zerstört zu sein, mit unabsehbaren Folgen: Früher konnte man die Dinge der Welt in zwei Gruppen einteilen, nämlich in solche, die Geräusche machen, und solche, die still sind. Die Tastatur, auf der ich diese Kolumne tippe: macht Geräusch. Das Papier, auf dem die Kolumne dann gelesen wird: ist still. Die Kaffeetasse, aus der Sie vielleicht grad jetzt, wo sie diesen Satz lesen, einen Schluck nehmen, auch sie macht kein Geräusch. Wohingegen der Rasenmäher ihres Nachbarn Sie in diesem Augenblick genau deswegen bei der Lektüre stört, weil er eben nicht still ist.

Doch mit Erfindungen wie Avas kann man sich auf solche Sicherheiten nicht mehr verlassen. Denn offenbar ist es nun möglich, dass auch jene Dinge Geräusche machen, die eigentlich still sein sollten. Stellen Sie sich nur mal vor, wohin das führen könnte. Wer garantiert mir, dass dereinst nicht nur mein Kaffee trinkender Magen, sondern auch die Kaffeetasse selbst zu grummeln anfängt? Und wenn das Papier zu sprechen anfinge, dann könnten Zeitungen gleich doppelt Werbung verkaufen, indem neben den aufgedruckten Anzeigen das Papier akustisch auch noch andere Produkte anpreisen würde. Schon jetzt liest mir mein Mobiltelefon auch die Textnachrichten vor, und vielleicht machen morgen meine Turnschuhe bereits Sportberichterstattung.

Geniessen wir also die Stille, wo immer es noch geht: Zum Beispiel, indem Sie diese Kolumne nach der Lektüre zerreissen und sich als Geräuschschutz gegen den nachbarlichen Rasenmäher in die Ohren stopfen.

