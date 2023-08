Wahl im Sek-Kreis Uhwiesen – Stille Wahl und Auswahl an der Urne In der Sekundarschulpflege Kreis Uhwiesen kommt es zu zwei Wechseln. Markus Brupbacher

Der Sekundarschulkreis Uhwiesen umfasst das Gebiet der drei Weinländer Gemeinden Laufen-Uhwiesen, Dachsen und Flurlingen. Für den Rest der bis 2026 laufenden Amtsdauer müssen in der Sekundarschulpflege zwei Sitze neu besetzt werden. Da für das Präsidium einzig Johannes (Joe) Tobler kandidiert hat, ist er in stiller Wahl als neuer Sekundarschulpflegepräsident gewählt. Tobler ist Jahrgang 1982, Polizist und wohnt in Flurlingen. Für die Ersatzwahl eines Mitglieds der Sek-Schulpflege haben sich zwei Personen gemeldet: Iris Neck-Jann, Jahrgang 1979, Primarlehrerin aus Dachsen, sowie Andreas (Andi) Widmer, Jahrgang 1960, frühpensionierter Polizist, Buchautor und Künstler aus Uhwiesen. Wegen der zwei Kandidaturen sind in diesem Fall die Voraussetzungen für eine stille Wahl nicht erfüllt. Somit kommt es am 3. September in den drei Gemeinden des Sek-Kreises zu einer Urnenwahl.

Markus Brupbacher ist Redaktor im Ressort Region Winterthur. Er schreibt schwerpunktmässig über die Bereiche Gemeindepolitik, Natur, Umwelt, Landwirtschaft, Energie und Verkehr. Im Journalismus arbeitet er seit 13 Jahren. Sein Lizenziat in Politikwissenschaft machte er an der Universität Zürich. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.