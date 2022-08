Wasserpegel sinkt wegen Trockenheit – Stillstand auf dem Rhein? Noch wenige Zentimeter, bis die Schiffe nicht mehr fahren können Auf der wichtigen Wasserstrasse fällt der Pegel tiefer und tiefer. Schon jetzt sind die Transporteure eingeschränkt. Die Schweiz droht abgeschnitten zu werden. Rita Flubacher

Der Rhein wird zum Rinnsal, wie diese Aufnahme vom 25. Juli bei Düsseldorf zeigt. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Es geht um Zentimeter. An diesem Samstag, so warnt das für die Wasserwege zuständige Amt in Deutschland, könnte der Pegel des Rheins bei Kaub, einer wichtigen Messstation, auf 47 cm fallen. Dann würden nur noch 7 cm fehlen und der Fluss wäre an dieser Stelle für Transportschiffe nur mehr mit grossen Schwierigkeiten passierbar. In den nächsten Tagen dürfte es so weit sein. Die tatsächliche Fahrrinne wäre dann 140 cm tief.