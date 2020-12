Zur Person Infos einblenden

Katiuscia Di Furio ist 47 Jahre alt und lebt mit ihrer 13-jährigen Tochter und ihrem Partner in Unterstammheim. Sie arbeitet am Flughafen und näht unter dem Label «Träumstoff – Stoffträum» Taschen, Schals, Beanies, Kinderkleider, was immer sie gerade anspricht. «Wenn ich einen Stoff sehe, der mir gefällt, kaufe ich ihn», was sie daraus mache, ergebe sich dann, «die Stoffe inspirieren mich». Früher betrieb sie einen Onlineshop, aber viele Stücke sind Unikate, die sie nicht einfach so nachnähen und liefern kann. Deshalb konzentrierte sie sich auf Märkte, auf Anfragen über ihre Website (www.traeumstoff.ch) und nun eben das Schöpfli. (ewa)