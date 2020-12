Abstimmung in Gachnang – Stimmberechtigte nehmen Schulbudget trotz Kritik an Die Stimmberechtigten genehmigen die Budgets. Damit steigt der Gesamtsteuerfuss der Gemeinde um 2 Prozentpunkte. red

Gachnang bat seine Bürgerinnen und Bürger an die Urne statt an die Gemeindeversammlung, um eine Menschenansammlung zu vermeiden. Foto: Marc Dahinden

Eine Mehrheit der Stimmberechtigten von Gachnang hat die Budgets der politischen Gemeinde und der Primarschulgemeinde angenommen. Dasjenige der politischen Gemeinde mit 677 zu 67 Stimmen deutlicher als das der Primarschulgemeinde mit 372 zu 338 Stimmen. Der Gesamtsteuerfuss steigt damit unter dem Strich um 2 Prozentpunkte, weil die Primarschule ihre Steuern um 8 Prozentpunkte auf 70 Prozent aufschlägt und die Sekundarschulgemeinde Frauenfeld ihre um 6 Prozentpunkte senkt.

Im Vorfeld forderten drei Einwohner in einem Flugblatt dazu auf, das Budget der Primarschule abzulehnen. Sie störten sich an der vorgesehenen Steuererhöhung. Die Schulgemeinde habe in den vergangenen Jahren immer Gewinne gemacht und verfüge über ein überhöhtes Eigenkapital. Dem hielt Schulpräsident Sven Bürgi entgegen, das Eigenkapital von 4,4 Millionen Franken sei in der neuen Schulanlage gebunden. Ohne die Steuererhöhung müssten sie Darlehen aufnehmen, was in der aktuellen Zinsphase keinen Sinn mache.