Gemeindeversammlung Hettlingen – Stimmbürger wollen Fotovoltaikanlage Am Montagabend genehmigte die Gemeindeversammlung das Budget einstimmig. Der Gesamtsteuerfuss von Hettlingen sinkt um zwei Prozent, weil die Sekundarschule ihre Steuern anpasst. Nina Thöny

Die anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmten für eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Mehrzweckhalle. Foto: Marc Dahinden

Die 94 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genehmigten am Montagabend das Budget einstimmig. Sie behielten damit die geplante Fotovoltaikanlage auf der Mehrzweckhalle im Investitionsplan, obwohl die Geschäftsprüfungskommission (RPK) deren Streichung empfohlen hatte. Das Budget sieht einen Ertragsüberschuss von 18’000 Franken vor bei Nettoinvestitionen von rund zwei Millionen Franken.

RPK-Präsident Felix Rutz sagte zuvor, sie hätten den Antrag zur Streichung der Anlage in der Annahme geschrieben, dass die Stimmbevölkerung die Schwimmbadsanierung annehmen werde. Die Hettlinger Stimmbevölkerung hat die Vorlage Ende November verworfen. Da in den nächsten Jahren grosse Investitionen auf die Gemeinde anstehen, halte die RPK dennoch an ihrer Empfehlung fest, so Rutz. Hochbauvorsteher Thomas Trüb hielt ein Plädoyer für die Fotovoltaikanlage. Er sagte: «Hier können auch wir als Gemeinde dazu beitragen, dass wir nicht mehr fossile Energie brauchen müssen.»