Putins Krieg wird brutaler – Stimmen aus der Hölle Noch können die Menschen per Telefon erzählen, was ihnen angetan wird. Es sind Geschichten von unendlicher Traurigkeit und Bitterkeit und manchmal auch dem Mut der Verzweiflung. Cathrin Kahlweit , Frank Nienhyusen

Russische Angriffe ohne Rücksicht auf die Bevölkerung: Zerstörte Gebäude in Wassylkiw, einer Stadt 30 Kilometer südwestlich von Kiew. Foto: AFP

Manchmal muss man mit einem guten Ende beginnen, weil die Geschichten so traurig sind. Während auf Kiew und andere Grossstädte der Ukraine die ersten Bomben fallen, liegt Gerek Geldijewa in der Entbindungsstation der Frauenklinik Nummer 3 in Kiew und bekommt ein Baby. Andere Kinder kommen in diesen Tagen in der Ukraine in Metrostationen und Luftschutzbunkern zur Welt, insofern kann sich die junge Frau glücklich schätzen: Es gibt noch ein Bett, Ärzte, Medikamente.