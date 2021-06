Bezirksgericht Winterthur – «Stimmen sagten mir, was ich anzünden soll» Eine frühere Postmitarbeiterin stand wegen der Brandstiftung im Verteilzentrum Grüze vor Gericht. Sie war geständig – und blieb doch straffrei. Andrea Thurnherr

Das Feuer griff von den brennenden Fahrzeugen auch auf das Gebäude über. Foto: Madeleine Schoder

«Die Stimmen haben mir gesagt, wo ich Brände legen soll. Es tut mir sehr leid», beteuerte die Beschuldigte vor dem Bezirksgericht Winterthur. Viermal hat die 47-jährige Winterthurerin im Juni vergangenen Jahres versucht, einen Brand zu legen: Auf dem Areal des Verteilzentrums der Post in der Grüze zündete sie zwei Fahrzeuge an und verliess anschliessend den Tatort. Das Feuer breitete sich auf zwei weitere Fahrzeuge aus und griff auf das Betriebsgebäude der Post über, wo die Fassade und Innenräume betroffen waren. Die Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Brandes verhindern. Der Sachschaden beträgt fast eine halbe Million Franken. Verletzte gab es keine. Es waren nicht ihre ersten Versuche, Feuer zu legen. In den Tagen zuvor hatte sie versucht, ein Fahrzeug der Post, einen Briefkasten sowie eine Tankstelle anzuzünden – in allen Fällen ohne Erfolg

