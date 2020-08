Corona-Krise hinterlässt Spuren – Stocker rechnet mit 450 Millionen Franken weniger Steuereinnahmen Der Kanton Zürich muss im kommenden Jahr Steuereinbussen in Kauf nehmen. Und für die nächsten Jahre geht Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) von Defiziten aus. Das Wichtigste zu den kantonalen Finanzen im Überblick. Michel Wenzler

Die Corona-Krise wirbelt Budget und Finanzplan von Ernst Stocker durcheinander. Keystone

Jeweils im Spätsommer schaut Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) in die nahe Zukunft. Dann jeweils präsentiert er nebst dem Budget für das kommende Jahr den Konsolidierten Entwicklungs- und Finanzplan (KEF) für die nächsten vier Jahre. Am Donnerstag tat er dies für die Periode von 2021 bis 2024 – und dieses Mal erinnerte das Unterfangen besonders stark an den sprichwörtlichen Blick in die Kristallkugel. Denn in diesem Jahr kommt eine neue Unbekannte hinzu, welche die Prognosen erschwert: die Corona-Krise und ihre noch unklaren Auswirkungen auf den Staatshaushalt.