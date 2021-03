Geklapper in Berg am Irchel – Störche nisten bei der Greifvogelstation Auf einer Plattform in Berg am Irchel haben sich erstmals zwei balzende Störche niedergelassen. Die Population wächst schweizweit– vor allem aus zwei Gründen. Rafael Rohner

Auf der Plattform in Berg am Irchel haben die beiden Störche einen guten Überblick. Foto: Paneco

In der Greifvogelstation Berg am Irchel ist die Freude gross: Auf einer im Winter 2017 erstellten Plattform balzen erstmals zwei Weissstörche. Dabei legen sie ihre Köpfe weit in den Nacken und klappern lautstark mit ihren Schnäbeln. Andere, schon viel ältere Plattformen bleiben hingegen weiterhin leer. Nun warten die Mitarbeiter der Greifvogelstation gespannt darauf, ob das Weibchen auch Eier legen wird und dem Pärchen eine erfolgreiche Brut gelingt. Bis zu vier Jungtiere sind möglich. In der Schweiz sind es in der Regel aber weniger.

«Es ist ein Pärchen, das schon einmal hier war», sagt Jan Kobza von der Greifvogelstation. «Das war aber zu spät, im Sommer, und es hat deshalb nicht mehr geklappt mit einer Brut.»