Panne bei Social-Media-Kanälen – Störung legt Whatsappp und Instagram lahm Die technischen Probleme sind weltweit anzutreffen – auch in der Schweiz. UPDATE FOLGT

Der Messenger-Dienst Whatsapp ist von der Störung Foto: Ian Langsdon (Keystone/27. Februar 2021)

Der Messenger-Dienst Whatsapp und der Bilderdienst Instagram sind in mehreren Ländern weltweit ausgefallen. Beim deutschen Portal allestoerungen.de schnellten am frühen Abend die Fehlermeldungen von Nutzern für beide Dienste aus dem Facebook-Konzern in die Höhe.

Auch Facebook selbst scheint von den Störungen betroffen zu sein. Diese machen sich seit zirka 18.30 Uhr MEZ bemerkbar.

