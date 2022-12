Pausenfazit

Was gibt es hier denn zu sagen? Messi überholt Maradona als bester WM-Torschütze Argentiniens. Und er trifft erstmals überhaupt in einem WM-K.-o.-Spiel. Sonst ist nicht gerade viel passiert, was nennenswert wäre. Darum hoffen wir, dass all das in Halbzeit 2 geschieht. Bis dann!