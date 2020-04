Seelsorge gefragt – Stoppt Corona-Krise die Austrittswelle? «Jetzt können wir zeigen, dass wir für alle da sind.» Monika Schmid, Pfarrbeauftragte der katholischen Kirchgemeinde Illnau-Effretikon, zur gegenwärtigen Lage. Dagmar Appelt

Kirchen waren oft schon Zufluchtsorte in der Not. Die jetzige Krise könnte für sie auch eine Chance sein. Foto: PD

Zwar verzeichnete die katholische Landeskirche Zürich vergangenes Jahr mit 7044 Austritten so viele wie noch nie. Auch bei Reformierten sieht es nicht besser aus: 6432 Gläubige traten in Zürich aus, was wiederum ein Rekord darstellt. Das zeigen Recherchen der «SonntagsZeitung».