«Apropos» – der tägliche Podcast – Im Innern der Manipulations-Fabrik Sie streuen Desinformation, hacken Chats und beeinflussen Wahlen: Wie 100 Reporterinnen und Reporter einer Gruppe von israelischen Ex-Agenten auf die Spur kam, die gegen Geld politische Prozesse unterlaufen.

Angefangen hat es als Recherche zum Mord an der Journalistin und Aktivistin Gauri Lankesh in Südindien. Sie arbeitete vor ihrem Tod zum Thema Desinformation und Fake-News-Fabriken. Ihre Arbeit setzte ein Kollektiv aus 100 Journalistinnen und Journalisten fort – und stiess schon bald auf ein brisantes Unternehmen: Eine Gruppe von israelischen Ex-Militärs, die Desinformation zu einem Businessmodell gemacht haben. (Mehr zur Recherche «Story Killers» finden Sie am Ende des Textes.)

Diese Gruppe die sich «Team Jorge» nennt, wirbt damit, weltweit Wahlen zu manipulieren, Meinungen zu beeinflussen, Unruhe zu stiften, private Mail-Kontos und Chats zu hacken oder Schmutzkampagnen zu lancieren. Und das für jede und jeden, der genug zahlen kann: Zwischen 6 und 15 Millionen Euro kosten ihre «Packages». (Hier geht es zum Video mit den Undercover-Aufnahmen).

Drei Undercover-Journalisten haben mit ihnen Kontakt aufgenommen, um zu erfahren: Ist das nur ein Bluff oder steckt dahinter eine reale Gefahr? Und wenn ja, was bedeutet das für unsere Demokratie? Darüber spricht Oliver Zihlmann, Co-Leiter des Tamedia-Recherchedesks, in einer neuen Folge des täglichen Podcasts «Apropos». Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

«Story Killers» – die weltweite Recherche Infos einblenden «Story Killers» ist eine internationale Recherche zu Desinformation, Propaganda und Cyber-Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Anlass ist der Mord an der indischen Journalistin Gauri Lankesh im Jahr 2017. Sie hat über die Desinformations-Industrie recherchiert – und wurde erschossen. Das Konsortium Forbidden Stories hat ihre Arbeit nun fortgesetzt. Seit Mitte 2022 recherchierten mehr als 100 Reporterinnen und Reporter aus über 20 Ländern das Geschäft mit Desinformationen. In der Schweiz ist der Recherchedesk von Tamedia mit seinem Partner Paper Trail Media dabei, sowie das Westschweizer Fernsehen RTS.

