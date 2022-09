Aus dem Bezirksgericht Andelfingen – Stossstange zerkratzt – DNA-Spur überführte den Beschuldigten Nach dem Beziehungsende soll ein 53-Jähriger das Auto seiner Ex-Freundin mehrmals beschädigt haben. Verurteilt wurde er nur in einem Fall. Patrick Gut

Die Beweislage reichte nicht ganz aus. Deshalb kam das Bezirksgericht Andelfingen am Donnerstag mehrheitlich zu Freisprüchen. Foto: Madeleine Schoder / Tamedia

Für den 53-jährigen Schweizer hätte es am Donnerstag vor dem Bezirksgericht Andelfingen weitaus schlimmer kommen können. Statt in sechs Fällen – wie von der Staatsanwaltschaft gefordert – hat ihn das Gericht bloss in einem Fall wegen Sachbeschädigung verurteilt.