31% Rabatt – StradivariFEST «Winterklänge am Zürichsee» Sonntag, 20. September 2020, 17 Uhr Konzert, 16.15 Uhr Prélude im Schloss Rapperswil Elizabeth Avanidis

StradivariQuartett ZVG

Das StradivariQuartett bietet in seiner vierten Ausgabe «Winterklänge am Zürichsee» einen musikalischen

und menschlichen Austausch der Extraklasse. Auch heuer beschäftigt sich das weltberühmte Quartett

intensiv mit dem Werk eines Komponisten: 2020/21 sind es die wunderbaren Werke Felix MendelssohnBartholdys. Beim ersten Konzert im Schloss Rapperswil spielen die vier Weltklasse-Musiker mit Freunden das

Klaviersextett op. 110 und das Klavierquartett op. 2.

Thomas Meyer wird vor dem Konzert das «Prélude» – eine musikalisch untermalte Werkeinführung – halten.

Im Anschluss an das Konzert wird für alle Gäste ein Apéro offeriert, bei dem Sie die Musiker von ihrer ganz persönlichen Seite kennenlernen!

Schloss Rapperswil

Rittersaal

Lindenhügel

8640 Rapperswil

Ihr BONUS-KARTEN Angebot

Tickets zu CHF 38.- statt CHF 55.- (inkl. Apéro)

Karten können Sie gerne per Mail an ticket@stradivariquartett.com oder per Telefon

043 333 55 55 bestellen, sowie an der Abendkasse gegen Vorweisen der Bonus-Karte.