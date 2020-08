Polizei fahndet – Straftäter aus Klinik in Winterthur geflüchtet Die Polizei hat den 36-jährigen Halit Muljaku zur Fahndung ausgeschrieben. Der Straftäter ist am Samstag aus einer Klinik in Winterthur ausgebrochen. Laut Kantonspolizei ist der Mann gefährlich.

Fahndungsbild des 36-jährigen Halit Muljaku. Kapo ZH

Der Gesuchte entwich gegen 16.20 Uhr aus der Klinik. Halit Muljaku ist zirka 180 cm gross, hat eine kräftige Statur und braune Augen. Am linken Arm ist eine Verletzung sichtbar, teilt die Kantonspolzei Zürich mit. Er spricht schweizerdeutsch, französisch und albanisch. Der Entwichene kann sich gegenüber Drittperson aggressiv verhalten. Zurzeit steht er wegen Betäubungsmittel-Konsums und Vermögensdelikten in einer Strafuntersuchung, heisst es in der Mitteilung weiter.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, werden gebeten, sich der Kantonspolizei Zürich, Telefon 044 247 22 11, in Verbindung zu setzen.

( far )