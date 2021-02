Verdacht auf Terrorfinanzierung – Strafverfahren gegen Schwester der Winterthurer IS-Geschwister Zwei Sprösslinge der Familie sind bereits wegen ihrer Jihad-Reise verurteilt. Jetzt wird einer weiteren Schwester vorgeworfen, den IS finanziell unterstützt zu haben. Kurt Pelda , Thomas Knellwolf

Als Zeugin entlastete Adnana* im letzten August zwei angeklagte Jihadisten vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Foto: Keystone

Die Wege und Beweggründe der Strafverfolgungsbehörden sind unergründlich. Obwohl seit Jahren bekannt ist, dass eine Winterthurerin ihren beiden zum Islamischen Staat gereisten Geschwistern mit einer Überweisung von 3000 Franken unter die Arme gegriffen hatte, erstattete die Bundeskriminalpolizei erst Ende Mai 2020 Anzeige gegen die inzwischen 26-jährige Adnana (Name geändert). Dies wird durch ein nun veröffentlichtes Urteil des Bundesstrafgerichts in Bellinzona bekannt. Die Bundesanwaltschaft eröffnete in der Folge im vergangenen Sommer ein Strafverfahren gegen die Frau wegen des Verdachts auf Unterstützung einer Terrorbewegung beziehungsweise einer kriminellen Organisation.

Auslöser der Strafanzeige war eine Anfrage der belgischen Nationalpolizei via Europol. Die Belgier hatten die Bankbeziehungen eines mutmasslichen Geldbeschaffers des IS unter die Lupe genommen und waren dabei auf die schon Anfang 2015 erfolgte Überweisung von Adnana an diese Person gestossen.

Ende 2014 waren die jüngeren Geschwister der Winterthurerin, der damals 16-jährige Vedad und die erst 15-jährige Esra (Namen geändert), ins Kalifat des IS gereist. Kurz darauf kam es zur Überweisung des Betrags vom Konto der Schwester an den erwähnten Mittelsmann des IS in Istanbul, der dann – nach Abzug einer Kommission – für die Weiterleitung des Geldes nach Syrien sorgte.

Keine Islamistin

Anders als ihre beiden radikalisierten Geschwister fiel Adnana nie durch ihre religiösen Ansichten auf. Ihr Motiv war deshalb wohl kaum die Unterstützung einer Terrororganisation. Vielmehr versuchte die Familie der beiden Jihad-Reisenden von Anfang an, die Geschwister zur Rückkehr zu bewegen. Ende 2015 schaffte es schliesslich die Mutter, ihre beiden Kinder mithilfe von bezahlten Schleppern und Mittelsleuten aus dem IS-Kalifat herauszuholen. In der Schweiz wurden die beiden Minderjährigen sofort verhaftet.

Seither wurde Esra in zweiter Instanz zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zehn Monaten verurteilt. Eine vom Bezirksgericht Winterthur angeordnete Massnahme mit Psychotherapie wurde dagegen aufgehoben, weil sich Esra von der radikalen Szene distanziert habe und ins Arbeitsleben integriert sei.

Ihr Bruder Vedad erhielt im Februar 2019 eine rechtskräftige Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung. Allerdings hatte die Bundesanwaltschaft schon 2018 ein neues Strafverfahren gegen ihn eröffnet, erneut wegen Verdachts auf Unterstützung des IS. Im Oktober 2019 wurde Vedad mit anderen Szenemitgliedern im Kanton Zürich, Schaffhausen und Thun verhaftet und verbrachte einige Zeit in Untersuchungshaft, aus der er nur unter strengen Ersatzmassnahmen entlassen wurde.

Abgesprochene Zeugenaussagen?

Einen Auftritt als Zeugin hatte seine Schwester Adnana bereits im letzten Sommer vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Sie, Esra und der Familienvater entlasteten damals zwei Angeklagte aus dem Umfeld der ehemaligen An’Nur-Moschee in Winterthur. Während in jenem Prozess ihr langjähriger Nachbar, der «Emir von Winterthur», eine Freiheitsstrafe von 50 Monaten erhielt, kam der zweite Angeklagte wegen Unterstützung einer kriminellen Organisation mit einer bedingten Geldstrafe davon – auch dank der Zeugenaussagen der drei Familienmitglieder. Der vorsitzende Richter warf dem Trio damals vor, die Aussagen untereinander abgesprochen zu haben.