Aufgefallen in Stammheim – Strandfeeling am Stammheimer Bahnhof Wer etwas gegen den Herbstblues unternehmen will, kann an eine Steinmauer schauen – und sich in Gedanken ans Schweizer Meer tragen lassen. Markus Brupbacher

Der Muschelsandstein vom Bahnhof Stammheim in der Nahaufnahme: Viele Splitter von Muscheln und eine intakte Schale einer Herzmuschel sind zu sehen. Foto: Markus Brupbacher

Dicker Nebel am Morgen, und am Abend geht die Sonne immer früher unter – schwierige Zeiten fürs Gemüt. Wer am Bahnhof Stammheim auf den Zug wartet, kann als Abhilfe die sonnigen Strandfotos von Kolleginnen und Kollegen auf Facebook, Instagram und Co. angucken. Oder sich einmal das Gemäuer des alten Güterschuppens genauer anschauen.

Der alte Güterschuppen beim Bahnhof Stammheim: Die unteren drei Reihen der Steinquader bestehen aus Muschelsandstein. Foto: Markus Brupbacher

Denn der 1875 erbaute und 1923 erweiterte Schuppen steht gleichsam auf Meeressand. Der Sockel, auf dem das Holzgebäude steht, besteht aus Steinquadern mit einer rauen Oberfläche. Und in dem Gestein sind Muschelschalen zu entdecken – Strandfeeling am Stammheimer Bahnhof. An einer Stelle ist die ganze Schale einer Herzmuschel zu sehen.