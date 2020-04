Bachdurchlass wird vergrössert – Strasse in Marthalen vier Monate gesperrt Der Bachdurchlass bei der Kreuzung Altemer-/Talstrass muss saniert werden. Fast 700’000 Franken wendet das kantonale Tiefbauamt dafür auf und signalisiert in der viermonatigen Bauzeit zwei Umfahrungen. Eva Wanner

Der Bachdurchlass an der Altemerstrass muss saniert werden. Vom 4. Mai bis Mitte September wird dafür ein Teilabschnitt der Strasse gesperrt. Foto: Eva Wanner

Fröhlich plätschert der Mederbach unter der Altemerstrass durch. Seit langem schon fliesst der Bach an dieser Stelle am selben Beton vorbei: Im Jahr 1883 wurde der Bachdurchlass gebaut. Und seither mehrmals mit Spritzbeton geflickt, wie es bei der Medienstelle des kantonalen Tiefbauamts auf Anfrage heisst. Kosmetik und Pflästerli reichen aber nicht mehr, der Durchlass müsse nun komplett erneuert werden. Die Bauarbeiten beginnen am 4. Mai.