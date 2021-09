Neubau in Winterthur – Strasseninspektorat erhält neues Revier Der Revierstützpunkt des Tiefbauamtes in der Kiesstrasse soll durch einen Neubau ersetzt werden. Dafür beantragt der Stadtrat beim Parlament einen Kredit von rund 2,6 Millionen. Tamara Stalder

Eine Visualisierung der WZW-Architektur zeigt, wie der Neubau künftig aussehen könnte. Visualisierung: PD

Vor über 60 Jahre wurde der Revierstützpunkt des Strasseninspektorats an der Kiesstrasse 4 zuletzt renoviert. Die Gebäude sind laut Peter Hirsiger nur noch teilweise nutzbar. «Wegen Rissen an den Wänden dürfen einige Räume nicht mehr betreten werden», sagt der Strasseninspektor Tiefbauamt. Daher soll ein Neubau her.

Moderner Bau aus Holz

Beim Neubau handle es sich um einen Holzbau, der sich harmonisch in das bestehende Quartier einfüge. «Mit der Holzfassade erhalten wir den typischen Charakter des Quartiers», so Hirsiger. Das Gebäude werde im Minergie-Eco-Standard erstellt. Allerdings ohne Label, da auf eine kontrollierte Lüftung verzichtet werde. Zusätzlich entstehe eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach und eine Ladestation für Elektroautos.