Verkehr in der Region – Strassensanierungen in Bauma und Fischenthal Ab nächster Woche kommt es in Bauma und Fischenthal wegen Strassensanierungen zu Verkehrseinschränkungen.

Die Vollsperrung in Fischenthal erfolgt in zwei Etappen. Screenshot: Baudirektion Kanton Zürich

Seit dem 14. Juni 2021 laufen die Sanierungsarbeiten der Ohrüti-/Strahleggstrasse in Fischenthal. Für die abschliessenden Belagsarbeiten muss die Strasse nun in zwei Etappen für sämtlichen Verkehr gesperrt werden. Diese Vollsperrungen finden vom 16. bis 18. August 2021 im Abschnitt Bärloch bis Hinterbleichi statt, teilt das Zürcher Tiefbauamt mit. Die zweite Vollsperrung betrifft den Abschnitt Hinterbleichi bis Tösstalstrasse vom 19. bis 20. August 2021. Die Sperrungen dauern jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis ca. 17.30 Uhr.

Bauarbeiten in Bauma bis Oktober

Auch in Bauma kommt es ab nächster Woche zu Verkehrseinschränkungen. Auf der Bäretswilerstrasse im Abschnitt zwischen der Dorfstrasse und der Einmündung Friedhofstrasse werden der Fahrbahnbelag, die Randsteine sowie Teile der Entwässerungsleitungen erneuert. Zudem wird die Bushaltestelle «Dorfmitti» hindernisfrei ausgebaut, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 16. August, und dauern bis Mitte Oktober 2021. Der Verkehr wird mit einer Lichtsignalanlage einspurig durch den Baustellenbereich geführt. Der Fussgängerübergang beim Hotel Adler muss aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, die Fussgängerverbindung ist jedoch über die Dorfstrasse gewährleistet.

