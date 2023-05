Weisslingen/Zell – Strassensperrung zwischen Neschwil und Rikon Wegen Belagsarbeiten wird der Verkehr über Dettenried umgeleitet. Almut Berger

Karte: Stradatech

Bei einem Teilstück der Rikonerstrasse zwischen Neschwil und Rikon muss der Belag verstärkt werden. Vorgängig werden zwei Setzungen mit Ankerwänden gesichert, wie die Gemeinde Weisslingen in einer Mitteilung schreibt. Ab dem 5. Juni und für rund sieben Wochen bleibt daher der Abschnitt Rikonerstrasse bei Neschwil (Erliweidstrasse bis Belagswechsel) auf einer Länge von rund 480 Metern für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Dettenried. In dringenden Fällen kann die Landwirtschaft in Absprache mit der Baustelle bis zum Waldabschnitt zufahren.

