Gemeindeversammlung Elgg – Strassentunnel für Frösche sind zu teuer Die Gemeinde Elgg muss viel Geld in ihre Strassen investieren, aber alles will man sich trotzdem nicht leisten. Nicole Döbeli

Die Frösche aus dem Guemüliweiher werden weiterhin von Hand über die Strasse getragen. Foto: Manu Friederich

Der Abschnitt heisse eigentlich Chalberweid, aber er bezeichne ihn lieber als «Fröschestrass», sagte Gemeindepräsident Christoph Ziegler. Es ging um ein Stück Strasse beim Weiler Heurüti, das sich langsam, aber sicher auflöst. Die Gemeindeversammlung musste am Donnerstag über einen Kredit von 260’000 Franken für die Sanierung befinden.

Gemeinderat Daniel Hungerbühler hatte zum Beweis mehrere Fotos mitgebracht, auf denen sich zeigte, wie der Strassenbelag an den Rändern zerbröselte. Die Strasse, die am Guemüliweiher vorbeiführt, ist in der Gemeinde vor allem bekannt, weil Hunderte Frösche sie während der Laichzeit überqueren. Im Frühling wird sie deshalb regelmässig nachts gesperrt.