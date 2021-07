Baustopp im Weinland – Streit um falsche Steine beschäftigt bald Bundesgericht Weil Löffelsteine optisch nicht in die Kernzone passen würden, verhängte die Gemeinde Kleinandelfingen einen Baustopp. Der Betroffene wehrt sich seither juristisch. Jonas Gabrieli

Wegen sogenannter Löffelsteine ist in Kleinandelfingen ein Streit entbrannt. Foto: Imago/Westend61

Wer etwas am Haus oder an der Umgebung in der Kernzone verändert, muss jeweils besonders auf die Gestaltung achten. In der Weinländer Gemeinde Kleinandelfingen hat dies ein Generalunternehmer auf die harte Tour zu spüren bekommen. Als eine Firma, die er mit der Umgestaltung einer Böschung beauftragt hatte, mit den Arbeiten begann, verhängte die Gemeinde einen Baustopp und verlangte Unterlagen zum geplanten Bau.

Stein des Anstosses waren sogenannte Löffelsteine. Sie sind aus Sicht der Behörde nicht für jenen Hang in der Kernzone geeignet. Den Baustopp wollte der Generalunternehmer aber nicht akzeptieren. Er gelangte sowohl vor das Baurekurs- als auch vor das Verwaltungsgericht. Letzteres bestätigte nun das Urteil, dass der Baustopp rechtens war. Die Frage, ob die Steine unpassend seien, behandelte das Gericht nicht.