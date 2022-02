Aus dem Bezirksgericht Zürich – Streit um Kinder endet blutig Ein Fahrender verletzt seinen Nebenbuhler mit einem Messer schwer. Die Ermittlungen sind schwierig, wer kann, der schweigt. Jetzt steht der Täter vor Gericht. Liliane Minor

Der Beschuldigte hat seinen Kontrahenten mit zehn Messerstichen verletzt, so viel ist unbestritten. Die Frage, die sich den Richtern am Bezirksgericht Zürich stellte, war die: War es Notwehr? Foto: Patrick Gutenberg

Maja (alle Namen geändert) hat ihren neuen Freund Damian dabei, als sie im Januar 2021 weit nach Mitternacht bei Peter, ihrem 21 Jahre älteren Ex-Partner, auftaucht. Sie will die beiden gemeinsamen Kinder abholen. Sofort. Doch Peter lehnt ab, will die Kinder nicht wecken. Maja könne sie am Morgen abholen.

Staatsanwältin: Nebenbuhler hinterrücks angegriffen

Jetzt sitzt Peter im Saal 134 im Bezirksgericht Zürich und blickt über seine Schultern. Hinter ihm verfolgen seine Mutter, deren Freund und Peters neue Verlobte die Verhandlung. Eben hat die Staatsanwältin den Strafantrag verlesen: 11 Jahre soll Peter hinter Gitter. Peter vergräbt, vom Weinen geschüttelt, sein Gesicht in den Händen.