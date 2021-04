SVP-Offensive – Streit um rasche Öffnungen eskaliert Der Druck auf den Bundesrat wächst, die Corona-Massnahmen zu lockern. Doch der Lockdown wird wohl bis im Sommer anhalten. Adrian Schmid , Mischa Aebi

Unterwegs im Gegenwind: Bundespräsident Guy Parmelin, Gesundheitsminister Alain Berset und Nora Kronig vom Bundesamt für Gesundheit (Mitte). Foto: Anthony Anex (Keystone)

Das Spiel beginnt von neuem. Vor der nächsten Bundesratssitzung am Mittwoch wird der Bundesrat von allen Seiten unter Druck gesetzt: Wirtschaft und Kantone fordern einmal mehr Öffnungen – und auch die Politik lässt nicht locker.

Noch vor dem Bundesrat tagt Anfang Woche die Wirtschaftskommission des Nationalrats. Die SVP will dort sofortige Öffnungen ab dem 19. April für Restaurants sowie Betriebe in den Bereichen Kultur, Sport und Freizeit verlangen. Die Forderung soll dem Bundesrat in Form eines Briefs übermittelt werden.

Öffnungsturbos in allen bürgerlichen Parteien