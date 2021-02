Kampfwahl im Flaachtal – Streitbarer Schulhausretter will Friedensrichter werden Friedlich ging es bei der Auseinandersetzung um die Schulstandorte im Flaachtal nicht zu. Nun will der Sprecher der siegreichen Interessengemeinschaft Friedensrichter werden im Tal. Markus Brupbacher

Friedensrichter sind auch Brückenbauer: Blick auf die Brücke über den Rhein, im Hintergrund das Flaachtal. Foto: Marc Dahinden

Ein Amt, fünf Kandidierende: Die Stimmberechtigten im Flaachtal können am 7. März auswählen, wen sie als ihre Friedensrichterin oder ihren Friedensrichter wollen. Das Tal umfasst die fünf Gemeinden Berg am Irchel, Buch am Irchel, Dorf, Flaach und Volken. Bei der Urnenwahl geht es um die neue Amtsdauer von 2021 bis 2027. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 13. Juni statt. Der bisherige Friedensrichter Stephan Tschachtli tritt nach rund 30 Jahren nicht mehr an.

Ein Name der fünf offiziellen Kandidaten sticht heraus – Markus Döbeli. Der Berufsschullehrer mit Jahrgang 1983 aus Dorf ist der Sprecher und damit das Gesicht der Interessengemeinschaft (IG) «Lass die Schulen im Dorf». Letzten Herbst ist es der IG gelungen, im Flaachtal eine Mehrheit zu mobilisieren gegen die Pläne der Schulpflege, die Schulhäuser in Berg am Irchel, Dorf und Volken zu schliessen.