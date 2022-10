Studie zu Paarverhalten – Stress kann die Beziehung ruinieren Frisch Verliebte sehen eigentlich den Partner durch die rosarote Brille. Neue Forschungen zeigen nun aber: Belastungen im Alltag können schon früh zu einem negativen Blick auf den anderen führen. Werner Bartens

Stress im Alltag kann Paare massiv belasten. Foto: imago images/macniak

Am Anfang der Beziehung ist man schwer ineinander verliebt, trägt sich auf Händen und vergöttert den anderen. So sollte es zumindest sein.

Doch auch zu Beginn kann eine Liebesbeziehung schon überschattet werden. Der Blick von frisch Verliebten auf den Partner mag zwar oft rosarot verfärbt sein. Die negativen Seiten bleiben jedoch dem Gegenüber unter Umständen selbst am Anfang der Partnerschaft nicht verborgen. Besonders in stressigen Zeiten fällt auf, dass auch Supermann oder Superfrau mit irdischen Macken ausgestattet sein kann, wie Psychologinnen aus den USA im Fachblatt «Social Psychological and Personality Science» zeigen.

Das Team um Lisa Neff von der University of Texas in Austin untersuchten 79 heterosexuelle Paare, die weniger als sechs Monate verheiratet waren und noch keine Kinder hatten. Zehn Tage lang füllten die Probanden jeden Abend einen Fragebogen aus, in dem sie das eigene sowie das Verhalten des Partners bewerteten.

Zuvor mussten sie kurz skizzieren, wie anstrengend ihr Tag gewesen war oder ob sie durch andere Ereignisse besonders belastet waren. Der Zusammenhang war ziemlich eindeutig: Je gestresster einer der Partner war, desto eher fiel ihm negatives Verhalten des anderen auf.

Unzufriedenheit kann den Blick für das Negative schärfen

«Wer Belastendes ausserhalb der Beziehung erlebt, beispielsweise Stress bei der Arbeit, wird umso kritischer gegenüber dem Partner und nimmt dann unpassendes Verhalten stärker wahr», sagt Lisa Neff in einer Mitteilung der Universität. «Wenn Stress dazu führt, dass die Aufmerksamkeit für die Fehler und Schwächen des anderen steigt, ist das eine ziemliche Bürde für die Partnerschaft.»

Dass Unzufriedenheit, Unruhe und Stress auf die Stimmung drücken und den Blick für das Negative schärfen können, ist ein bekanntes Alltagsphänomen. Wer Ärger mit dem Chef hat, entlädt seinen Frust oftmals an anderen Verkehrsteilnehmern, Freunden oder Familienangehörigen. Überraschend an der aktuellen Studie ist jedoch, dass auch bei frisch Verheirateten der positive Blick durch Stress stark getrübt werden kann.

Honeymoon-Phase hält eineinhalb Jahre an

Etliche Studien zeigen, dass Partner einander in der Phase der ersten Verliebtheit eher idealisieren und überzeugt sind, den besten, schönsten und klügsten Menschen der Welt vor sich zu haben, der sich umsichtig und liebevoll verhält. Die Aufmerksamkeit ist fast ausschliesslich auf die positiven Seiten des anderen gerichtet.

Dieser Honeymoon soll bis zu eineinhalb Jahre andauern. Aber Stress kann offenbar selbst in dieser Phase zu Problemen führen. «Viele Menschen waren die letzten Jahre ziemlich belastet, und der Stress durch die Pandemie und andere Ereignisse hält noch an», sagt Neff. «Wir sollten anerkennen, welche Herausforderung es da ist, eine gute und gesunde Beziehung zu erhalten.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.