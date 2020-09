«Branche ist kurz vor dem Kollaps» Infos einblenden

Eventhallenbetreiber im Raum Zürich sehen die neuen Regelungen für Grossveranstaltungen kritisch: «Noch immer haben wir keine Planungssicherheit», sagt Hallenstadion-Direktor Philipp Musshafen. «Aber es ist ein erster Schritt nach vorne.» Er rechnet damit, dass das Hallenstadion sowohl beim Eishockey als auch bei Events zwei Drittel seiner Maximalkapazität ausschöpfen kann. Je nach Layout seien dies 5000 bis 7000 Personen. In den Gängen sowie beim Ein- und Ausgang sei Maskenpflicht vorgesehen. Ob diese auch auf den Sitzplätzen gelte, sei noch zu klären. Eine Alternative wäre, wie in Kinos, ein Sitz Abstand zwischen Besuchergruppen. Dank Kurzarbeit sei das Hallenstadion bis jetzt ohne Entlassungen durch die Corona-Krise gekommen. Aber: «Die ganze Branche ist kurz vor dem Kollaps, und es ist wichtig, dass wir nun wieder unsere Arbeit machen können», sagt Musshafen.

Von einem «Affront an unsere Branche» spricht Anke Stephan, Geschäftsleiterin der Samsung Hall in Dübendorf. Da der Kanton Veranstaltungen je nach epidemiologischer Lage wieder abblasen könne, fehle es an Planungssicherheit – und die Veranstalter trügen das volle Risiko. Es gelte abzuwägen, ob Grossveranstaltungen so überhaupt möglich seien. «Wir wissen nicht, ob wir dieses Jahr mit dieser Ausgangslage überstehen werden», sagt Stephan. Und fügt an: «Man lässt die Eventbranche an der ausgestreckten Hand verhungern!» (mts)