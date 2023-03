Abrupter Wetterumschwung – Stromausfälle und Verkehrs­behinderungen nach starken Gewittern Am Montagabend kam es in Teilen der Schweiz zu kräftigen Gewittern mit Blitzen, Sturm und Regen. Betroffen war vor allem die West- und die Nordwestschweiz.

Ein Gewitter mit Blitzen. (Symbolbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Ein abrupter Wetterumschwung hat am Montagabend in Teilen der Schweiz für kräftige Gewitter mit Blitzen, Sturm und Regen gesorgt. Es kam teils zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen. Betroffen war vor allem die West- und die Nordwestschweiz.

In Delsberg JU und Cressier NE wurden Orkanböen mit 124 respektive 119 Kilometern pro Stunde gemessen, wie Meteonews mitteilte. Bis am Abend entluden sich über der Schweiz über 700 Blitze.

In mehreren Gemeinden fiel laut Energieversorgern der Strom aus. Betroffen waren laut BKW etwa Gebiete nördlich von Biel BE und westlich von Moutier BE. Im Jura war der Bahnverkehr zwischen Le Noirmont und Saignelégier wegen eines Stromausfalls unterbrochen. Unwetterschäden gab es auch auf der Linie Solothurn-Moutier.

Im Baselbiet kam es laut EBL in Liestal und Lausen zu Versorgungsproblemen. Im Aargau fiel gemäss AEW Energie in Gebenstorf und Turgi teils der Strom aus.

Umgestürzte Bäume führten auch zur Sperrung von Strassenteilen. Betroffen war etwa die A20 von Neuenburg nach La Chaux-de-Fonds.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.