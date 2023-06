Krisenstab einberufen – Stromausfall am Zürcher Kinderspital: Operationen verschoben Am «Chischpi» ist wegen eines Stromausfalls derzeit Warten angesagt. Lorenzo Petrò UPDATE FOLGT

Im Zürcher Kinderspital ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Stromausfall gekommen, wie 20 Minuten zuerst berichtete. Gemäss der Zeitung mussten Operationen verschoben werden. «Meine Tochter hatte heute Nachmittag eine Operation. Nun könnte sie nach Hause. Doch das zieht sich in die Länge, wie sie mir am Telefon gesagt hat», so ein betroffener Vater.



Der Leiter Kommunikation des Kinderspitals, Bojan Josifovic bestätigt gegenüber dieser Zeitung, dass es zu einem Stromausfall gekommen ist, der andauert. «Wir haben soeben einen Krisenstab einberufen und kümmern uns im Hochdruck darum», so Josifovic.

(Update folgt…)

(lop)



Lorenzo Petrò ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft und Blattmacher beim Newsdesk Tamedia. Er schreibt über Politik sowie über Nachhaltigkeitsthemen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.