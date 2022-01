Kurzschluss in Winterthur – Stromausfall im Steigquartier bis am Abend Nach einem Kurzschluss in einer Trafostation sind im Quartier Steig rund 300 Haushalte ohne Strom.

Rund 300 Haushalte haben bis etwa 22 Uhr keinen Strom. (Symbolbild) Foto: Tamedia

Im Steigquartier in Winterthur-Töss ist es am Mittwoch zu einem Kurzschluss im Stromnetz gekommen. Verletzt wurde niemand. Das Quartier hat jedoch voraussichtlich bis am Abend keinen Strom. Betroffen sind rund 300 Haushalte.

Gemäss Angaben der Stadtpolizei kam es in einer Trafostation aus noch unbekannten Gründen zu einem Kurzschluss. Dies führte zu Rauchentwicklung. Stadtwerk arbeite bereits an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Die Arbeiten dürften jedoch noch einige Zeit dauern, voraussichtlich bis etwa 22 Uhr. Die Ursache für den Kurzschluss ist noch unklar.

