Preisexplosion beim Strom – Stromkonzerne sollen auf Gewinne verzichten, um die Wirtschaft zu stützen Industriebetriebe kämpfen wegen der Strompreis-Explosion ums Überleben. Die SP will, dass die Strombranche Rabatte anbietet – wenn nicht freiwillig, dann per Notrecht verordnet. Edgar Schuler

Bei der AGM Jactex in Neuhausen laufen Tag und Nacht 400 Elektromotoren. Der Strom, der dafür nötig ist, hat sich um das Fünfzehnfache verteuert. Foto: Dominique Meienberg

Die AGM Jactex AG ist ein kleiner, aber hoch spezialisierter Industriebetrieb. Er stellt Garne und Maschinenbestandteile für Webereien her. In der Fabrik in Neuhausen am Rheinfall laufen 400 Elektromotoren 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche.