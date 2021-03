ZHAW in Winterthur – Studierende ärgern sich über alte Prüfung Das Wirtschaftsdepartement der ZHAW hatte kurzfristig seine Prüfungen auf Anfang März verschoben. Nun beschweren sich Studierende: In mindestens zwei Modulen wurden alte Prüfungen wiederverwendet. Jonas Keller

Im Fach «Rechtsgeschäfte im Privatrecht» wurde zweimal dieselbe Prüfung verwendet. Madeleine Schoder/Tamedia

Die Studierenden des Moduls «Rechtsgeschäfte im Privatrecht» am Wirtschaftsdepartement der ZHAW in Winterthur staunten nicht schlecht, als sie am 2. März ihre Prüfung zu schreiben begannen. So manchen kam diese bekannt vor, denn: Es war dieselbe, die auch schon im Jahrgang zuvor zur Anwendung gekommen war. «Wir waren schockiert», sagt eine betroffene Studentin. «Besonders, nachdem die Prüfungen mit dem Argument der Qualitätssicherung verschoben worden waren.»

Das Wirtschaftsdepartement hatte die Prüfungen Mitte Januar kurzfristig verschoben auf Anfang März. Grund war die Umstellung auf Onlineprüfungen. Schon damals hatte es Kritik vonseiten der Studierenden gegeben, weil die Hochschule sich nicht früher darauf eingestellt hatte, dass die Semesterprüfungen aufgrund der Pandemiesituation online werden stattfinden müssen.