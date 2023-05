Illnau-Effretikon – Stühlerücken im Stadtparlament Nach Roland Wettstein, SVP, tritt nun auch Stefan Hafen, SP, zurück. Lukas Bosshard übernimmt für die SVP. Almut Berger

Im Stadtparlament von Illnau-Effretikon kommt es zu einem weiteren Abgang. Nach Roland Wettstein, SVP, hat nun auch Stefan Hafen, SP, den Bezirksrat um Amtsentlassung per 30. Juni ersucht. Wie der Stadtrat in einer Mitteilung schreibt, habe der Bezirksrat seinem Gesuch entsprochen.

Stefan Hafen wurde im Rahmen der Erneuerungswahlen zur Amtsdauer 2014–2018 in den damaligen Grossen Gemeinderat gewählt. Aktuell ist er zudem Mitglied der vorberatenden Rechnungsprüfungskommission. Der nun frei werdende Sitz ist für den Rest der Amtsdauer wiederzubesetzen. Er werde nun die notwendige Nachbezeichnung vornehmen, so der Stadtrat.

Lukas Bosshard folgt auf Wettstein

Als Nachfolger von Roland Wettstein hat der Stadtrat Lukas Bosshard aus Kyburg bestimmt. Er schliesse damit «nahtlos die Vakanz in der SVP-Fraktion». Der 23-jährige Automobildiagnostiker nimmt erstmals am 13. Juli an einer Sitzung des Stadtparlamentes teil. Das Parlament konstituiert sich dann zum zweiten Amtsjahr der vierjährigen Legislatur.





