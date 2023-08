Stürmer beim FC Winterthur – «Alles neu, alles professionell» – Stürmer Turkes erklärt seinen Ex-Club Der FC Winterthur trifft am Sonntag auswärts auf Lausanne-Sport. Die Waadtländer sind im Besitz von Chemiegigant Ineos. Aldin Turkes spricht über seinen Ex-Verein und sagt. «Als Stürmer tut dir jedes Tor gut.» Gregory von Ballmoos

Erstes Tor für den FC Winterthur: Aldin Turkes trifft gegen GC mittels Penalty. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Wieso mache man eine 12er-Liga, fragte FCW-Sportchef Oliver Kaiser bei einem Interview letzten Sommer rhetorisch. «Wegen der zehn Grossen», gab er sich die Antwort gleich selbst. Das seien alles mittlere Wirtschaftsunternehmen, die einen gewissen Schutz wollen würden, so Kaiser. Den FCW zählte er damals nicht dazu – dafür den FC Lausanne-Sport. Aus gutem Grund, die Waadtländer sind in vielen Aspekten einen Schritt weiter als der FCW. Möglich macht das vor allem die Finanzkraft von Ineos. Das Budget von Lausanne-Sport ist beinahe doppelt so hoch wie dasjenige der Winterthurer. Zudem profitiert der Club von der Nähe zur OSG Nizza. Auch die Südfranzosen gehören Ineos.