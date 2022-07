Velounfälle in Winterthur – Stürze und Kollisionen fordern sechs Verletzte Übers Wochenende kam es in Winterthur zu mehreren, teils folgenschweren Unfällen mit Velofahrerinnen und Velofahrern.

Mehrere Velofahrerinnen und Velofahrer verletzten sich am Wochenende bei Stürzen in Winterthur. Foto: Marc Dahinden (Symbolbild)

Am Wochenende haben sich in der Stadt Winterthur mehrere Unfälle ereignet, bei denen Velofahrerinnen und Velofahrer verletzt wurden. Wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt geschah der erste Unfall am Freitagnachmittag. Um 13 Uhr kollidierte ein unaufmerksamer Autofahrer beim Abbiegen im Bereich Schützenstrasse/Zürcherstrasse mit einem 42-jährigen E-Bike-Lenker. Der Zweiradfahrer erlitt beim Sturz nur leichte Verletzungen.

Schwerer traf es eine 78-jährige Renterin am Samstag. Sie stürzte kurz nach 11 Uhr an der Wieshofstrasse aus noch unbekannten Gründen und verletzte sich so schwer, dass sie ins Spital gebracht werden musste. Um 18 Uhr erlitt ein 77-jähriger Velofahrer am Bahnhofplatz dasselbe Schicksal. Auch er musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Weitere Unfälle am Sonntag

Um 21.45 Uhr stürzte dann eine 37-jährige Velofahrerin auf der Höhe Schlosstalstrasse 18. Auch sie musste mit Verletzungen ins Spital gebracht werden. Gemäss Stadtpolizei Winterthur war die Frau angetrunken. In der Nacht auf Sonntag musste die Polizei erneut wegen verunfallter Zweiradlenker ausrücken. Um 01.30 Uhr kollidierten an der Waldeggstrasse ein 66-jähriger und ein 33-jähriger Velofahrer. Der 66-Jährige verletzte sich dabei mittelschwer und musste ins Spital gebracht werden. Der Jüngere blieb unverletzt.



Den «Abschluss» der Serie von Velounfällen machte am Sonntagvormittag kurz vor 10.30 Uhr eine 22-jährige Velofahrerin an der Rundstrasse. Sie stürzte ohne Dritteinwirkung und verletzte sich ebenfalls leicht.

mst

