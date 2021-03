Kräftiger Wind in Winterthur – Sturm Luis: Diverse Einsätze, keine grossen Schäden Die Feuerwehren in Winterthur und dem ganzen Kanton waren vergangenes Wochenende gut beschäftigt. Nicole Döbeli

Sturmtief Luis wurde einigen Bäumen auf Stadtgebiet zum Verhängnis. Archivbild: Urs Baptista

Das windige Wetter löste diverse Feuerwehr-Einsätze im ganzen Kanton Zürich aus. In Winterthur rückten die Einsatzkräfte bereits am Donnerstagabend zum ersten Mal wegen eines losen Asts im Mattenbach-Quartier aus. Online erfasst sind bis gestern Sonntag rund zehn weitere Einsätze, die mit Sturm Luis in Zusammenhang stehen.

So wurde ein Freileitungsmast beschädigt, Gegenstände auf einem Baugerüst und Fensterläden mussten gesichert werden, auf dem Rastplatz Kemptthal-Süd hatte der Wind ein Blech auf dem Tankstellendach gelöst, und in verschiedenen Quartieren mussten umgestürzte Bäume von den Strassen entfernt werden. Grössere Schäden waren bis Sonntagnachmittag nicht bekannt.

Schutz & Rettung Zürich koordinierte rund 50 Einsätze im ganzen Kanton Zürich, wie die Organisation mitteilte. Die Anrufenden meldeten auch hier primär Bäume, die vom starken Wind entwurzelt wurden, oder abgebrochene Äste, die teilweise Verkehrswege blockierten. Die Feuerwehren rückten aber auch zur Sicherung von Sachgütern aus, so beispielsweise wegen eines weggewindeten Trampolins.