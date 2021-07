Unwetterschäden in der Region Winterthur – Sturm riss Ziegel von den Dächern und entwurzelte Bäume Am Morgen nach dem grossen Sturm zeigen sich in der Region erste Schäden. Ein Landwirt bei Wülflingen rechnet mit immensen Ernteausfällen. Nina Thöny , Andrea Thurnherr , Thomas Münzel UPDATE FOLGT

Auf dem Radhof bei Wülflingen riss der Wind Ziegel vom Dach des Ökonomiegebäudes. Am Dienstag sind mehrere Personen mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Foto: Madeleine Schoder

In der Nacht auf Dienstag zog aus Südwest ein heftiges Gewitter zunächst über Zürich und dann über Winterthur. Gegen 2 Uhr blitzte es in Winterthur im Sekundentakt, der Sturm peitschte an die Fassaden, es fiel massiv Regen und teilweise hagelte es. Am nächsten Morgen zeigen sich erste Ausmasse der Schäden. Auf dem Radhof bei Wülflingen etwa zerrte der Sturm Ziegel von den Dächern. Auf den Wiesen rundherum liegen mehrere entwurzelte Bäume.

Diesen Baum beim Radhof hat der Sturm komplett entwurzelt. Foto: Madeleine Schoder Auch diesen Nussbaum im Weiler Lantig an der Riedhofstrasse unweit des Radhofs hat es entwurzelt. Foto: PD 1 / 2

«Ich schätze die Schneise des Sturms war keine 500 Meter breit», sagt der Landwirt des Radhofs, Mathias Werren, «unser Hof war mitten drin.» Er rechnet mit immensen Ernteausfällen: Mehrere Kulturen habe es zusammengeschlagen, vor allem das Getreide sei betroffen. Doch der Schaden auf dem Radhof ist noch grösser: «Ein Teil unseres Daches hat es abgedeckt, das Futter ist nass, Fahrzeuge wurden beschädigt», zählt Werren die Schäden auf. Auch seien fast alle Bäume umgestürzt, nur einer hätte überlebt. All das zerstörte das Unwetter innert kürzester Zeit: «Der Sturm hat das in zwei Minuten angerichtet.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung