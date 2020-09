US-Golfküste – Sturm Sally löst starke Überschwemmungen aus Da sich der Tropensturm Sally nur mit zehn Kilometern pro Stunde bewegt, setzt er die betroffenen Regionen in den US-Staaten Alabama und Florida mit starken Regenfällen unter Wasser.

Sturm Sally bringt heftige Niederschläge: Ein Motorrad und Autos versinken im Wasser. Keystone/Gerald Herbert Im US-Staat Alabama wurde dieses Boot vom Sturm an Land getrieben. Keystone/Gerald Herbert Hunderte Menschen wurden in den betroffenen Gebieten in Sicherheit gebracht. Keystone/Dan Anderson 1 / 4

Darum gehts Infos einblenden Am Mittwoch ist Sturm Sally an der US-Golfküste auf Land getroffen.

Der Sturm setzt die betroffenen Gebiete in den US-Staaten Alabama und Florida unter Wasser.

Sally zieht nun langsam landeinwärts.

Der Sturm Sally löst auf seinem Weg durch die US-Bundesstaaten Alabama und Florida schwere Überschwemmungen aus. Häuser wurden zerstört oder beschädigt, Strassen standen unter Wasser, hunderttausende Haushalte hatten keinen Strom. In der Stadt Pensacola in Florida sei binnen vier Stunden so viel Regen gefallen wie sonst in vier Monaten, sagte Feuerwehrchefin Ginny Cranor dem Nachrichtensender CNN. Hunderte Menschen wurden in den betroffenen Gebieten von Helfern in Sicherheit gebracht.

Sally war am frühen Mittwochmorgen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Kilometern pro Stunde auf Land an der US-Golfküste getroffen. Das entsprach einem Hurrikan der Stufe zwei von fünf. Wenige Stunden nach dem Auftreffen schwächte sich Sally ab und wurde als tropischer Sturm geführt. Doch er bewegt sich langsam, mit etwas mehr als zehn Kilometern pro Stunde – und setzt damit die betroffenen Regionen durch Regenfälle unter Wasser, warnten die Meteorologen. Sie sprechen von «katastrophalen und lebensbedrohlichen Überschwemmungen».

Sally zieht landeinwärts

Die Experten erwarten, dass der Sturm in nordöstlicher Richtung landeinwärts durch Alabama weiterzieht. Auswirkungen dürften auch in Teilen von Georgia und South und North Carolina zu spüren sein.

Die Prognosen zu Sally hatten sich in den vergangenen Tagen immer wieder geändert. Zunächst hatte es geheissen, der Wirbelsturm werde bereits in der Nacht im Südosten des Bundesstaats Louisiana nahe der Grenze zu Mississippi aufs Festland treffen. Erst vor drei Wochen hatte Hurrikan Laura Louisiana getroffen und dort schwere Zerstörungen angerichtet. Laura war ein Hurrikan der Stufe vier und damit extrem gefährlich. Mindestens 15 Menschen kamen ums Leben,

Heftige Hurrikansaison erwartet

Tropische Orkane werden im westlichen Atlantik und im östlichen Pazifik Hurrikans genannt. Im Atlantik könnte die diesjährige Hurrikansaison, die von Juni bis November dauert, nach Angaben der US-Klimabehörde NOAA eine der heftigsten überhaupt werden.

«Sally» sei bereits der achte Sturm, der in dieser Saison auf das US-Festland traf und stark genug war, um einen Namen zu erhalten, schrieb der Meteorologe an der Colorado State University, Philip Klotzbach, auf Twitter. So viele seien es bis zum 16. September bislang in keiner Saison gewesen.

SDA/chk