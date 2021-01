Lawine ausserhalb der Piste – Polizei sucht in Engelberg nach möglichen Verschütteten In einem bekannten Steilhang ist es zu einem Lawinenabgang gekommen. Noch gibt es keine genauen Informationen. sda

In den Bergen herrscht derzeit grosse Lawinengefahr. Symbolbild: Keystone

In Engelberg OW ist kurz vor Samstagmittag eine Lawine niedergegangen. Die Suche nach möglichen Verschütteten dauerte vorerst noch an.

Die Lawine sei ausserhalb der markierten Piste am sogenannten Laub niedergegangen, sagte ein Mitarbeiter der Obwaldner Kantonspolizei zu einem Bericht des Onlineportals von 20 Minuten. Eine Suchaktion nach möglichen Verschütteten sei eingeleitet worden. Weitere Informationen wurden zu einem späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt.

Das Laub ist ein steiler Hang mit 1’200 Höhenmetern. Sein Gefälle beträgt anhaltend zwischen 30 und 40 Grad. In diesem Gebiet kommt es immer wieder zu Lawinenunfällen.

In der Zentralschweiz besteht nach den starken Schneefällen vom Freitag grosse Lawinengefahr, was der zweithöchsten Warnstufe entspricht. Auch in Adelboden ist es am Samstag offenbar zu einem Lawinenabgang gekommen. Die Rega stehe im Einsatz, heisst es bei 20 Minuten.